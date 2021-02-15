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В Вашингтоне задержали вооруженную женщину с письмом для Байдена

Валентина Пескова
05:07 15.02.2021
Гражданка 66 лет в настоящее время передана Секретной службе США, которая охраняет первых лиц государства.
В Вашингтоне задержали вооруженную женщину с письмом для Байдена
© Фото: pixabay.com
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Полиция США задержала у Белого дома в Вашингтоне женщину, которая намеревалась передать письмо президенту Джо Байдену. При этом 66-летняя гражданка сообщила, в ее машине, припаркованной поблизости, находится заряженное оружие, сообщает Fox News.

Дама пыталась попасть на территорию резиденции главы государства, при этом ее сопровождал мужчина, который был вооружен пневматическим ружьем.

Как сообщают местные СМИ, неизвестная была арестована и передана Секретной службе США, которая обеспечивает охрану первых лиц государства.

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