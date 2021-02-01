В Нидерландах вспыхнула новая волна протестов против ограничений по COVID-19

В Амстердаме порядка 600 демонстрантов вышли на улицу, чтобы выразить протест правительственным мерам по борьбе с COVID-19.

По сравнению с прошлыми выходными, когда акция протеста переросла в серьезные беспорядки, в этот раз люди несли цветы, пели песни и пускали в воздух мыльные пузыри. Несмотря на это, полиция оперативно разогнала переполненную Музейную площадь, на которой собрались демонстранты. Об этом сообщает телеканал NOS.

Протестующих обвинили в несоблюдении предписанных правил безопасности и социальной дистанции. В ответ на предыдущие протесты и столкновения с полицией власти объявили центр Амстердама зоной риска из-за COVID-19.