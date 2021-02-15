Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего

Распространенный и пользующийся спросом обезболивающий препарат ибупрофен может приводить к развитию серьезных побочных эффектов. Такую информацию предоставили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Наиболее часто встречались такие отклонения как тошнота, головокружение, головная боль и незначительные проблемы с пищеварением. Тем не менее, в некоторых случаях прием препарата вызывал нарушение зрения, желудочно-кишечное кровотечение или сильную аллергию. Об этом пишет Express.

Ранее в вице-президентском Королевском колледже анестезиологов пришли к выводу, что прослушивание музыки в момент общего наркоза положительно влияет на самочувствие пациентов. Было отмечено, что люди лучше перенесли операцию и начало восстановительного периода, если находились в наушниках на операционном столе.