Отмена занятий и повышенная штормовая готовность: Приморье накрывает мощный циклон

В Приморье вновь бушует непогода. На территории региона уже длительное время наблюдаются сильные осадки и метель. Муниципалитеты приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба края.

В связи со сложными погодными условиями и угрозой новой снежной катастрофы губернатор Приморья Олег Кожемяко отдал ряд поручений по предупреждению опасных ситуаций. Глава региона поручил в случае необходимости отменить уроки в школах и сократить рабочий день, постаравшись избежать создания пробок на дорогах.

Кожемяко также обратил внимание на важность оперативных работ по очистке дорог. Он также рекомендовал особенно тщательно проконтролировать развитие ситуации на местах, где чаще всего наблюдаются перебои электроэнергии при сильном ветре.

Кроме этого, в местах расположения Тихоокеанского флота объявили повышенную штормовую готовность. В пунктах базирования была усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, а также изменен способ закрепления имущества на штормовой. Такая информация поступила от пресс-службы ТОФ.

Ранее в Приморье активно велась деятельность по восстановлению нормальной жизни после снежного циклона. Эта буря стала уже вторым ударом стихии, обрушившимся на край за недавнее время.