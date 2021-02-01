США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность событиями в Мьянме и предупредили о последствиях, грозящих лицам, которые арестовали гражданских лидеров в стране. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что американские власти твердо поддерживают демократию в азиатской стране и призывают к этому всех остальных, в особенности – действующие силы в государстве. Псаки также указала, что США готовы предпринять действия против «попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о задержании государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьин, а также нескольких членов правящей партии. По имеющейся информации, данные события будто бы имеют отношение к готовящемуся в стране государственному перевороту.