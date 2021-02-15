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Герои войны: 32 года назад советские войска завершили выход из Афганистана

Валентина Пескова
04:29 15.02.2021
Вывод советских войск из Афганистана завершился 32 года назад, когда 15 февраля 1989 года вернулись на Родину последние военнослужащие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ровно 32 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из Афганистана. В летопись той войны вписано немало героических страниц, в том числе и благодаря бойцам прославленного 45-го инженерно-маскировочного полка.

В честь 41-ой годовщины его образования на базе полка в Подмосковье прошла торжественная церемония, в которой принял участие лично начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Военачальник, который сам лично выполнял интернациональный долг в Афганистане, поделился со «Звездой» воспоминаниями о том времени, когда ему приходилось нести военную службу в государстве в Южной Азии.

В период афганского конфликта российские войска в первую очередь выполняли инженерную разведку местности, рассказал Ставицкий - это разминирование, обеспечение передвижения колонн по Афганистану, обеспечение водой, фотосъемки, а также прикрытие государственной границы заграждениями для того, чтобы не опустить врага.

«Конечно, наиболее серьезные операции - это Алихель, это Кандагар, это магистраль "Хост", это перевал Саланг. Мне довелось побывать практически во всех регионах Афганистана. Операцию "Магистраль" мы осуществляли как раз в мой день рождения, в будущий День инженерных войск 21 января. Мы встречали его на маршруте и обеспечивали безопасность подъема войск через верхнюю часть перевала по скользкой дороге в снег и холод. А в Саланге был подорван мост через реку, и мы в течение трех дней ставили этот мост и подверглись обстрелу боевиков, но задачу выполнили успешно», - рассказал Юрий Ставицкий.

В ходе торжественно-траурной церемонии к мемориалу павшим воинам-инженерам возложили цветы. Как подчеркнул Юрий Ставицкий, личный состав 45-го полка достоин памяти своих предков.

В Афганистане его бойцы также минировали караванные тропы боевиков, устраняли завалы на горных дорогах и занимались проводкой военных колонн. Сегодня уже в новом облике 45-й полк отвечает за маскировку стратегических объектов и развертывание ложных макетов боевой техники.

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