В Госдуме хотят расширить список получателей маткапитала

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР внесли предложение распространить выплату материнского капитала на третьего и последующих детей в ряде регионов. Изменения предполагается произвести в регионах страны с низкой рождаемостью.

Соответствующую информацию сообщил в Сети один из авторов законопроекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Воспользоваться возможностью, при одобрении инициативы, смогут семьи, которые ранее не получали материнского капитала.

Помимо этого депутаты хотят обеспечить выплатами мужчин, ставших единственными усыновителями третьего и последующих детей и не пользовавшихся своим правом на данную меру господдержки до этого. Ввести в силу закон предполагается с 1 января следующего года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность оплачивать средствами маткапитала первый взнос или ипотеку от организаций, предоставляющих недвижимость военным. Ранее данные организации попадали под запрет, так как являлись неподконтрольными Банку России.