В России зарегистрирована первая в мире тест-система для обнаружения «британского» штамма COVID-19

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) сообщили, что Российская Федерация стала первой страной в мире, которая зарегистрировала тест-систему для выявления у человека наличия британского штамма COVID-19.

Как сообщается сайте ведомства, новая тест-система быстро выявляет наличие «мутантного штамма» с помощью особого подбора олигонуклеотидов и рассчитана на максимальную концентрацию вируса.

«Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», - говорится в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре отметили, что набор реагентов, входящих в тест-систему, успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью, что доказано с помощью испытаний на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм), которая, к счастью, не вызывает более острого течения инфекции, стало известно в конце декабря 2020 года.