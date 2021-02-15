Москвичей предупредили об аномальных утренних морозах

На этой неделе на территории столицы прогнозируются аномальные морозы. Температура воздуха будет опускаться до 12 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, все ночи будут крайне холодными, вплоть до -29 градусов в области, а провожать детей в школу с утра придется по двадцатиградусному морозу.

«Это нужно иметь в виду»,- подметил специалист в беседе с РИА Новости.

Дневные температуры будут доходить до минус 12-15 и минус 12-14 в понедельник и среду соответственно. Даже в самый теплый день, среду, столбики термометра в Москве опустятся на пять градусов ниже положенного.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в связи надвигающимися холодами активизировались спасатели. В МЧС РФ напомнили о повышенной опасности пожаров из-за неправильного использования обогревательной техники в такое время.