Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 1,31% во время торгов на лондонской бирже ICE и достигла $63,27 за баррель к 02.16 по московскому времени.

Как следует из данных торговой площадки в Москве, через считанные секунды к 02.21 цена уже выросла на 1,39% и Brent торговалась на уровне $63,3 за баррель.

В последний раз стоимость топлива данной марки была выше $63 за баррель в январе 2020 года, пишет ТАСС. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, и достигала только $60,2.