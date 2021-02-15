В стране и мире Мансарда жилой многоэтажки вспыхнула в Краснодаре: кадры с места Анна Берестовая К загоревшемуся зданию уже прибыли пожарные службы. © Видео: typical_krd, Вконтакте © Фото: typical_krd, Вконтакте Читайте нас на: На территории Краснодара произошел пожар в многоэтажном жилом здании на улице Комарова. По имеющейся информации, огонь загорелся на мансардном этаже дома. Видео с места событий, записанное одним из очевидцев, опубликовала группа «Типичный Краснодар» в соцсети «Вконтакте». Как видно по кадрам, на месте происшествия уже работают пожарные. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика