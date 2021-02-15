Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса в период коронавируса

Валентина Пескова
02:07 15.02.2021
В программу вошли пять видов поддержки, включая перезапуск программы кредитования «ФОТ 0».
СМИ: кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса в период коронавируса
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес и сформировало для этого новый пакет программ, который направлен прежде всего на сохранение занятости. Пять видов поддержки, входящие в пакет, включают в себя в том числе и перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ О», пишут «Известия».

Она была начата в марте 2020 года и предусматривала займы на один год по нулевой ставке для возможности выплаты зарплаты сотрудникам в период эпидемии COVID-19. Данная инициатива, согласно данным Минэкономразвития, позволила сохранить один миллион рабочих мест.

Кроме того, предусмотрены дополнительные снижения - на 2-3 подпункта - стоимости льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП) за счет субсидий банкам. Также в программу входит списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП, которые пострадали от пандемии за март и I квартал 2020 года больше всего. Это туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия, а также другие, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца.

Для расчета налогов на имущество (как физических, так и юридических лиц) предусмотрена фиксация кадастровой стоимости офисов и торговых точек на уровне 2020 года. Кроме того, компаниям, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями, предоставят специальный переходный налоговый режим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:28 В стране и мире
В России началась единственная в году шестидневная рабочая неделя
01:24 В стране и мире
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грядущих морозов
23:29 В стране и мире
Названа возможная причина пожара в хостеле Москвы
18:44 Спорт
Видео
Ларионов дал оценку игре сборной России, досрочно выигравшей Евротур
19:24 Эксклюзив
Видео
Нарушение договоренностей и истинные цели Украины: что происходит в ДНР спустя шесть лет минских соглашений
Популярное
Популярное
Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире
Опубликован детальный красочный снимок кратера на Марсе
Видео
Умная защита: эксперт рассказал об алгоритмах действия СПРН
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.