СМИ: кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса в период коронавируса

Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес и сформировало для этого новый пакет программ, который направлен прежде всего на сохранение занятости. Пять видов поддержки, входящие в пакет, включают в себя в том числе и перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ О», пишут «Известия».

Она была начата в марте 2020 года и предусматривала займы на один год по нулевой ставке для возможности выплаты зарплаты сотрудникам в период эпидемии COVID-19. Данная инициатива, согласно данным Минэкономразвития, позволила сохранить один миллион рабочих мест.

Кроме того, предусмотрены дополнительные снижения - на 2-3 подпункта - стоимости льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП) за счет субсидий банкам. Также в программу входит списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП, которые пострадали от пандемии за март и I квартал 2020 года больше всего. Это туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия, а также другие, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца.

Для расчета налогов на имущество (как физических, так и юридических лиц) предусмотрена фиксация кадастровой стоимости офисов и торговых точек на уровне 2020 года. Кроме того, компаниям, которые утратили возможность пользоваться специальными условиями, предоставят специальный переходный налоговый режим.