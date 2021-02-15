ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19 для использования при чрезвычайных ситуациях, передает RT.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что такое решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством механизма COVAX».

Вакцину AstraZeneca от COVID-19 производят два разных завода в Индии и Южной Корее. При проверке препарата на разных заводах было выдано несколько разрешений.

Ранее российская вакцина «Спутник V» разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, вошла в тройку лидеров среди мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).