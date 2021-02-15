Для жителей Идлиба власти Сирии откроют еще три пункта пропуска из-за недостатка медпомощи

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что в Идлибской зоне деэскалации в связи с увеличившимся количеством обращений жителей населенных пунктов о недостатке квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, властями Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон подготовлены к открытию пункты пропуска в районе населенных пунктов Серакаб, Мизнас и Абу Азейдин. Такая ситуация сложилась из-за удушающих санкций США.

Он также отметил, за последние сутки террористы совершили 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Аашария и Мембидж.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.