«Погодные игры»: как россияне переживают сильнейшие морозы

Уже несколько дней как на столицу и соседние регионы обрушился небывалый снегопад. В Москве хоть и солнечно, чего не скажешь про Владивосток. И из-под Ростова получили леденящие кадры, Дон «разлился и замерз».

Штормовой ветер и метель сносят с ног. Перемещаться по улицам Владивостока сейчас - сложнейший квест. Пешеходы ловят друг друга уже в падении. В порывах ветер достигает до 15-ти метров в секунду. Снег обжигает лицо, ходить по тротуарам крайне сложно. Он полностью покрыт льдом, либо в сугробах.

Дороги моментально «сковала» наледь, десятки аварий. Крутые спуски и подъемы пришлось перекрывать бетонными блоками. Въезд в город для большегрузов закрыт. Многие за руль сесть просто не рискнули.

Задувает сегодня и на Юге страны. В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон «вышел» из берегов. Дома вмерзли в воду. В подтопленных районах людям приходиться на ощупь добираться до собственных домов. Даже простой поход в магазин может превратиться в целую спецоперацию по собственному спасению.

«Не могу попасть домой третьи сутки. Мать осталась дома одна, ей 82 года. Продукты не отнести, вот такая история, только по телефону», - поделился местный житель.

Краснодар засыпает рекордным количеством снега. Аэропорт не принимает рейсы. Залы ожидания переполнены.

Настоящая зима пришла и на Крымский полуостров. Морозы до минус 15-ти и много снега. Таких осадков здесь не видели несколько лет.

«Погода в Крыму. Снег сантиметров 40. Я вот пытался машину отчистить, но выехать абсолютно никак», - рассказал житель Крыма.

Центр страны только выдохнул после мощнейшего удара непогоды. За три дня сугробы намело выше полуметра. До абсолютного рекорда 56-го года не хватило всего сантиметра.

Только на территории Москвы выпало более 500 миллионов кубометров снега. Если из этих объемов слепить снеговика, то его высота будет равна четырем Останкинским телебашням.

Коммунальные службы работают круглосуточно. Но снега во дворах и на обочинах по-прежнему - горы. Вслед за мощнейшими снегопадами «идет» сильнейший мороз. В столичном регионе всю неделю ночные температуры буду «стремиться» к минус тридцати.