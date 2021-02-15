Россия и США обозначили намерение сотрудничать в целях урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Спецпредставители «квартета» по ближневосточному урегулированию провели телеконференцию по вопросам перспектив взаимодействия по теме палестино-израилького конфликта. Сторону России представлял спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ Владимир Сафронков. О ходе встречи сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны отметили недопустимость совершения односторонних шагов, таких как подстрекательство к насилию или расширение активности беженцев, включая снос палестинских построек у реки Иордан.

Также Сафронков провел телефонный разговор с куратором проблематики ближневосточного региона в Госдепартаменте США Хейди Амром. В ходе разговора обсуждались перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона в вопросах урегулирования конфликта. Россия приветствовала намерение США возобновить полноценное участие в работе «квартета».