В стране и мире Верховный суд предложил ввести понятие «уголовный проступок» Алексей Курильченко Проступком будут считаться преступления небольшой тяжести, совершенные впервые. © Фото: Алексей Куденко РИА Новости Читайте нас на: Верховный суд РФ внес в Государственную думу законопроект, вводящий в законодательство понятие «уголовный проступок». Об этом сообщает «Известия». «Уголовным проступком признается: совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», - говорится в документе. К категории «уголовного проступка» могут быть отнесены 112 составов преступлений, включая 53 преступления в сфере экономики. В пояснительной записке отмечается, что лицо, совершившее проступок, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если к нему было применено административное наказание. Также законопроект вносит новые виды мер наказания - общественные и ограниченно оплачиваемые работы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика