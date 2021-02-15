Верховный суд предложил ввести понятие «уголовный проступок»
Проступком будут считаться преступления небольшой тяжести, совершенные впервые.
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Верховный суд РФ внес в Государственную думу законопроект, вводящий в законодательство понятие «уголовный проступок». Об этом сообщает «Известия».
«Уголовным проступком признается: совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», - говорится в документе.
К категории «уголовного проступка» могут быть отнесены 112 составов преступлений, включая 53 преступления в сфере экономики.
В пояснительной записке отмечается, что лицо, совершившее проступок, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если к нему было применено административное наказание. Также законопроект вносит новые виды мер наказания - общественные и ограниченно оплачиваемые работы.