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Эксперт рассказала, кто может «украсть» контроль над вашим смартфоном

Анна Берестовая
02:14 15.02.2021
Чаще всего проблемы отмечают владельцы устройств с Android.
Эксперт рассказала, кто может «украсть» контроль над вашим смартфоном
© Фото: pixabay.com
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Владельцам смартфонов следует сохранять бдительность и помнить, что мобильные устройства также следует защищать от вирусов и шпионских программ, как компьютеры. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, через гаджет можно определять местоположение человека, записывать его разговоры, узнавать личную информацию и платежные данные. Наибольшее число подобных случаев, как отметила Насибулина, регистрировалось на устройствах с системой Android.

Эксперт объяснила, что медленная работа, перегрев, самопроизвольное отключение устройства, а также быстрая потеря заряда могут говорить о наличии на нем вредоносного ПО. Если же пользователю поступают сообщения о попытках зайти на его аккаунт, которых он не совершал, то ситуация очевидна.

«Прежде чем дать разрешение приложению, нужно тщательно изучить информацию о нем», - посоветовала Насибулина в беседе с «Прайм».

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности указал, что Android из-за открытости системы может предоставлять недостаточную защиту устройств. У IOS же в свою очередь отмечается намного более низкая степень уязвимости.

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