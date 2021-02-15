Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse
Телеведущий намерен дождаться реакции Роскомнадзора на блокировку.
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Учетную запись телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?», - написал телеведущий.
Соловьев также заявил о намерении обратиться в техподдержку соцсети.
Ранее предприниматель Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. В Кремле отреагировали на данное приглашение - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение «очень интересным».