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Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse

Алексей Курильченко
21:21 15.02.2021
Телеведущий намерен дождаться реакции Роскомнадзора на блокировку.
Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Учетную запись телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?», - написал телеведущий.

Соловьев также заявил о намерении обратиться в техподдержку соцсети.

Ранее предприниматель Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. В Кремле отреагировали на данное приглашение - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение «очень интересным».

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