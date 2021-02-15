«Провалы образуются постоянно»: жители деревни Бабасово рассказали о провалившейся почве

Жители деревни Бабасово в Нижегородской области рассказали «Звезде» о провале в земле, который образовался в воскресенье вечером. По словам местного жителя Вадима Тюлькина, провалы возле деревни появляются несколько раз в год.

«Думаю, жители (дома возе воронки - прим.ред) очень растеряны, им не хочется отсюда уезжать. Рядом с городом проходит трасса, по которой два года ходили большегрузные машины. Возможно, провалы появились из-за этого», - рассказал «Звезде» Тюлькин.

Хозяйка дома, расположенного возле образовавшегося провала, отметила, что провал не приблизился к самому дому, а дошел лишь до забора - сам дом находится в безопасности. По словам Ирины, местные власти намерены временно засыпать провал, а настоящие масштабы произошедшего удастся установить лишь весной.

О происшествии стало известно в воскресенье вечером, в 21.15 по московскому времени. Образовавшийся провал составил пять метров в глубину и десять - в длину. Воронка появилась в ста метрах от одного из жилых домов. Угрозы населенному пункту в настоящее время нет.