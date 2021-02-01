Как в кино: полицейский запрыгнул в автомобиль, преследуя нарушителя в Керчи

В Керчи полицейские, рискуя жизнью, задержали пьяного лихача. Ночью на пустынной улице патруль заметил нарушителя и начал преследование. На одном из светофоров мужчина притормозил, но когда инспектор приблизился к машине, сорвался с места.

Однако лейтенант ДПС не растерялся - офицер моментально сориентировался, распахнул водительскую дверь и запрыгнул в салон. Чудом удержавшись в проеме, он всего за несколько секунд заставил гонщика остановиться и задержал его.

Оказалось, что у молодого человека даже нет прав, да и машина не его, а приятеля. Отвечать за ночные похождения товарища теперь придется и владельцу авто.