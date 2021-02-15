В стране и мире Госсекретарь США призвал Турцию отказаться от российских систем С-400 Кира Карон Стороны обсудили двусторонние отношения и противодействие терроризму. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от российских систем ПВО С-400. Также стороны обсудили двусторонние отношения и противодействие терроризму, передает «Интерфакс». Ранее Энтони Блинкен сообщил о приостановке действия соглашений о предоставлении убежища с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты администрацией Дональда Трампа. По словам госсекретаря, власти трех государств были уведомлены о том, что Вашингтон предпринимает данные действия для «выработки совместного подхода к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика