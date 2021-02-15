Госсекретарь США призвал Турцию отказаться от российских систем С-400
Стороны обсудили двусторонние отношения и противодействие терроризму.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от российских систем ПВО С-400.
Также стороны обсудили двусторонние отношения и противодействие терроризму, передает «Интерфакс».
Ранее Энтони Блинкен сообщил о приостановке действия соглашений о предоставлении убежища с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты администрацией Дональда Трампа.
По словам госсекретаря, власти трех государств были уведомлены о том, что Вашингтон предпринимает данные действия для «выработки совместного подхода к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения».