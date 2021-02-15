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«Разъедают опухоль по частям»: какие современные методы применяются для борьбы с раком в России

Кира Карон
Диана Сирази
20:32 15.02.2021
В Москве открывают сразу несколько детских корпусов онкологии и гематологии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Правительство направит на помощь детям с тяжелыми и редкими  заболеваниями 10 миллиардов рублей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, это первый транш из 60-ти миллиардов. Глава кабмина напомнил, что по поручению Президента создали фонд «Круг добра».
Пополнять его будут за счет налогов на доходы свышее пяти миллионов рублей в год. В Москве открылась самая крупная в стране детская онкологическая клиника. На базе центра Блохина.

Ане Ким 14 лет, год назад у нее обнаружили рак носоглотки. С тех пор ее мир - больничная палата и капельница 24 часа в сутки. На улицу не выходит, сил хватает только, чтобы постоять у окна и рисовать.

«Я бы пожелала никогда не опускать руки, потому что родные и близкие всегда рядом, они всегда поддержат», - поделилась мать пациентки НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина Диля Ким.

Все начиналось, как обычная простуда. Перестало слышать правое ухо, потом выяснили, что все намного серьезнее. Но если раньше для таких операций приходилось использовать радикальные методы, удаляя опухоль, повреждали ткани лица, то сейчас в новом детском онкоцентре Блохина Аню прооперировали без разрезов.

 «На лице не будет никаких разрезов. Это все выполняется через естественные отверстия», - сказала старший Научный сотрудник НИИ детской онкологии Татьяна Горбунова.

В  Москве открывают сразу несколько детских корпусов онкологии и гематологии. Это «целый город», где врачи возвращают маленьким пациентам полноценное детство, жизнь без уколов и капельниц. С первых месяцев рождения и до 18 лет. О самых современных методах лечения врачи рассказали гостям центра - Михаилу Мурашко и Татьяне Голиковой.

275 новых коек теперь будут «принимать» до 1500 тысяч детей в год. Здесь же и самое большое трансплантационное отделение в стране.

«Мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как хотелось бы, но в пандемических год, это важный результат»,  - рассказала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Против рака сейчас борется ядерная медицина. Одно из самых инновационных направлений - радиоактивные изотопы. Если есть опухоль, то они ее буквально разъедают по частям.

«Это очень выгодно для человека. Потому что попадая в организм он через 6-8 часов, его уже там нет. Это означает, что он не навредит», - отметил директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Борис Долгушин.

Новые подходы в комплексе с уже известным лечением позволяют сохранять жизни до 80% заболевших детей, еще тридцать лет назад эта цифра была меньше в три раза. Главное, действовать, как можно быстрее — проходить диагностику и верить, что любую болезнь можно победить, если не сдаваться.

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