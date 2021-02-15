В деревне Нижнее Валуево в Новой Москве при пожаре обрушился жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, площадь обрушения составляет 60 квадратных метров.

«В результате пожара дом полностью обрушился на площади 60 квадратных метров. Один человек в результате ЧП пострадал», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего.