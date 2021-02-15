Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования на поддержку обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении средств на поддержку обманутых дольщиков. Поручение было опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения», - говорится в тексте распоряжения.

Также в перечень поручений президента вошли распоряжения о содействии по трудоустройству безработных граждан и строительства и реконструкции объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования.