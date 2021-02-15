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Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования на поддержку обманутых дольщиков

Алексей Курильченко
20:06 15.02.2021
Также президент распорядился оказать содействие безработным.
Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования на поддержку обманутых дольщиков
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look Globallookpress
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Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении средств на поддержку обманутых дольщиков. Поручение было опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения», - говорится в тексте распоряжения.

Также в перечень поручений президента вошли распоряжения о содействии по трудоустройству безработных граждан и строительства и реконструкции объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования.

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