Ледокол «Вайгач» установил рекорд по пройденной дистанции

Атомный ледокол «Вайгач» установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов, пройдя один миллион морских миль. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

С момента ввода в эксплуатацию в 1990 году судно провело 2 706 морских судов и кораблей Военно-морского флота. «Вайгач» регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта и сопровождению по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей.

«Сейчас ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки на атомных ледоколах "Вайгач" и "Таймыр" до 235 тысяч часов», - заявил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян.

В 2017 году ресурс реакторных установок кораблей «Вайгач» и «Таймыр» был увеличен до 200 тысяч часов. По словам капитана ледокол «Вайгач» Александра Скрябина, за все время эксплуатации судна не поступило ни одной претензии от капитанов проводимых судов и заказчиков по вопросам безопасности и эффективности проводок.