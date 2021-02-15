Путин поручил правительству проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
Представить предложения должны до 31 марта 2021 года.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», - говорится в перечне поручений.
Представить предложения должны до 31 марта 2021 года.
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