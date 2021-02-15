В стране и мире Путин поручил правительству проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми Кира Карон Представить предложения должны до 31 марта 2021 года. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», - говорится в перечне поручений. Представить предложения должны до 31 марта 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика