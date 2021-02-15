СМИ: Европа «шокирована» эффективностью вакцины «Спутник V»

Европа была «шокирована» эффективностью российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщает австрийское издание Wiener Zeitung.

По данным СМИ, Запад скептически относился к препарату из-за множественных стереотипов о России. Несмотря на это, РФ «преподнесла Европе немало сюрпризов» во многих сферах, включая медицину и вооружение.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», - говорится в статье Wiener Zeitung.

По мнению автора материала, политолога Герхарда Манготта, Россия успешно развивает сферы науки во многом благодаря наследию СССР. Улучшение экономической ситуации также позволило стимулировать инвестиции в науку и увеличить приток молодых ученых.