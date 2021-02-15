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СМИ: Европа «шокирована» эффективностью вакцины «Спутник V»

Алексей Курильченко
18:07 15.02.2021
России удалось преподнести Западу «сюрприз в области медицины».
СМИ: Европа «шокирована» эффективностью вакцины «Спутник V»
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Европа была «шокирована» эффективностью российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщает австрийское издание Wiener Zeitung.

По данным СМИ, Запад скептически относился к препарату из-за множественных стереотипов о России. Несмотря на это, РФ «преподнесла Европе немало сюрпризов» во многих сферах, включая медицину и вооружение.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», - говорится в статье Wiener Zeitung.

По мнению автора материала, политолога Герхарда Манготта, Россия успешно развивает сферы науки во многом благодаря наследию СССР. Улучшение экономической ситуации также позволило стимулировать инвестиции в науку и увеличить приток молодых ученых.

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