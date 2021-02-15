В стране и мире Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19 Кира Карон Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 15 марта. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. «Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», - говорится в сообщении. Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 марта. Ранее Владимир Путин поручил выделить более 80 миллионов рублей на выплаты лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика