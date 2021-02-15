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Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Кира Карон
18:37 15.02.2021
Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 15 марта.
Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 марта.

Ранее Владимир Путин поручил выделить более 80 миллионов рублей на выплаты лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».

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