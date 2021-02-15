Путин обсудил реализацию договоренностей ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора стороны обсудили реализацию договоренностей в формате ОПЕК+.

«Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей», - говорится в сообщении.

Также собеседники подняли вопросы развития российско-саудовских отношений в контексте 95-летия с момента их установления. Страны намерены продолжать наращивать взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, включая и возможность применения в Саудовской Аравии российских вакцин. Рассматривались ситуации в Сирии и зоне Персидского залива.