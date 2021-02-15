В стране и мире Столтенберг заявил о готовности НАТО мониторить восточные границы Кира Карон Разведывательные беспилотники НАТО могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона, уверен генсек альянса. © Фото: Omer Messinger, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что флот разведывательных беспилотников НАТО, входящий в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance, готов начать полеты для мониторинга южной и восточной границ альянса. «Флот из пяти разведывательных беспилотников, базирующийся на авиабазе Сигонелла (Италия), сегодня вышел на уровень операционной готовности», - заявил Столтенберг. Под наблюдением находятся восточные и южные фланги. «Эти машины могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки», - заявил Столтенберг. Он также отметил, что все полеты будут осуществляться «только в воздушном пространстве НАТО», передает ТАСС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика