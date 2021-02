В стране и мире Звезда «Дивергента» Эшли Джадд раздробила ногу после падения в джунглях в Конго Светлана Иванова Американскую актрису направили в больницу в Южной Африке. © Фото: AUG, face to face, Globallookpress Читайте нас на: С американской актрисой Эшли Джадд произошел несчастный случай во время поездки в Конго, сейчас звезда фильмов «Дивергент» и «Падение Олимпа» госпитализирована. Об этом рассказала сама Эшли Джадд в интервью журналисту The New York Times Николасу Кристофу. Видеозапись беседы опубликована в его Instagram-аккаунте. По словам актрисы, она сломала ногу, споткнувшись о бревно в джунглях. Знаменитость призналась, что лежала на земле пять часов и выла «как дикий зверь». Джадд отметила, что ее вынесли из тропического леса при помощи гамака, а необходимую медицинскую помощь актриса получила только через 55 часов после происшествия, после того как попала в больницу в Южной Африке. Как подчеркнула актриса, из-за вопиющей нищеты, в которой находится население Конго, в стране нет условий для лечения таких серьезных травм, какую получила Джадд. Она добавила, что, скорее всего, потеряла бы ногу, если бы не была знаменитостью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика