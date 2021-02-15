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Звезда «Дивергента» Эшли Джадд раздробила ногу после падения в джунглях в Конго

Светлана Иванова
18:25 15.02.2021
Американскую актрису направили в больницу в Южной Африке.
Звезда «Дивергента» Эшли Джадд раздробила ногу после падения в джунглях в Конго
© Фото: AUG, face to face, Globallookpress
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С американской актрисой Эшли Джадд произошел несчастный случай во время поездки в Конго, сейчас звезда фильмов «Дивергент» и «Падение Олимпа» госпитализирована. Об этом рассказала сама Эшли Джадд в интервью журналисту The New York Times Николасу Кристофу. Видеозапись беседы опубликована в его Instagram-аккаунте.

По словам актрисы, она сломала ногу, споткнувшись о бревно в джунглях. Знаменитость призналась, что лежала на земле пять часов и выла «как дикий зверь». Джадд отметила, что ее вынесли из тропического леса при помощи гамака, а необходимую медицинскую помощь актриса получила только через 55 часов после происшествия, после того как попала в больницу в Южной Африке.

Как подчеркнула актриса, из-за вопиющей нищеты, в которой находится население Конго, в стране нет условий для лечения таких серьезных травм, какую получила Джадд. Она добавила, что, скорее всего, потеряла бы ногу, если бы не была знаменитостью.

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