Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.
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Генсовет ВТО утвердил кандидатуру на пост генерального директора Всемирной торговой организации. Впервые кандидатуру займет женщина - представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.
«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО», - говорится в сообщении пресс-службы организации», - передает агентство Reuters.
Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.
Ранее Роберту Азеведу объявил о своей предстоящей отставке с этой должности, объяснив это решение «личными и семейными обстоятельствами», передает Daily Mail.