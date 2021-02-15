Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Генсовет ВТО утвердил кандидатуру на пост генерального директора Всемирной торговой организации. Впервые кандидатуру займет женщина - представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО», - говорится в сообщении пресс-службы организации», - передает агентство Reuters.

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.

Ранее Роберту Азеведу объявил о своей предстоящей отставке с этой должности, объяснив это решение «личными и семейными обстоятельствами», передает Daily Mail.