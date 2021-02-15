Ученые определили самую опасную мутацию COVID-19

Ученые из французского Института Пастера в ходе исследования выяснили, что южноафриканский штамм COVID-19 является наиболее опасным для человека из-за его устойчивости к гуморальному иммунитету. При этом мутация отличается более высокой сопротивляемостью к антителам, чем британский штамм. Результаты исследования были опубликованы в журнале bioRxiv.

В ходе исследования ученые сравнили сопротивляемость южноафриканского штамма B.1.351 и британского B.1.1.7. Британская мутация была нейтрализована в 79 из 83 сывороток крови выздоровевших пациентов, в то время как в 40% сывороток в штамме из ЮАР активность антител снизилась или полностью прекратилась.

Также ученые отметили, что антитела вакцинированных людей показали меньшую эффективность против B.1.351.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент в мире существует около 40 тысяч вариантов COVID-19, большинство из которых являются уникальными.