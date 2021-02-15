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Астрофизики назвали новую причину гибели динозавров

Светлана Иванова
17:29 15.02.2021
Динозавры погибли в результате падения осколка кометы, а не астероида, считают американские ученые.
Астрофизики назвали новую причину гибели динозавров
© Фото: ADRIAN WYLD, CP, Globallookpress
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Космический объект, падение которого 66 миллионов лет назад уничтожило динозавров, а также большинство растений на планете, представлял собой обломок кометы, а не астероида. Такую гипотезу выдвинули исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Проведя статистический анализ и гравитационное моделирование, астрофизик Амир Сирадж и астроном Ави Лоеб пришли к выводу, что на Землю мог упасть обломок долгопериодической кометы, исходящей из облака Оорта (гипотетическая сферическая область на краю Солнечной системы). Под действием гравитационного поля Юпитера космический объект могло сбить с курса, отбросив на орбиту, приблизившую его к Солнцу. При максимальном сближении с главной звездой нашей галактики комета, или «солнечный гейзер», раздробилась на куски, превратившись в опасную «шрапнель».

«На обратном пути к облаку Оорта заметно возрастает вероятность того, что один из этих фрагментов может упасть на Землю», - указал Сирадж.

Расчеты ученых показали, что скорость обломка при ударе о поверхность нашей планеты является достаточной для образования огромного кратера, подобного Чиксулубу. 

Пока наука не может подтвердить выдвинутую теорию. Считается, что 66 миллионов лет назад космическое тело, убившее динозавров, оставило в месте падения кратер Чиксулуб. Диаметр расположенного у побережья Мексики кратера составляет около 180 километров, а глубина достигает почти 20 километров.

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