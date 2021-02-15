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Непогода охватила российские города

Кира Карон
17:28 15.02.2021
В Краснодаре задержаны более десятка рейсов. В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Непогода охватила российские города
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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На улицы Краснодара срочно выводят дополнительную снегоуборочную технику. В городе - аномальные осадки. Циклон полностью парализовал работу аэропорта. Задержаны более десятка рейсов.

Устраняют последствия мощного снегопада и в столичном регионе. В Москве к уборке привлекли более 80 тысяч человек. Снега в городе столько, что, если слепить из него снеговика, его высота будет равна четырем Останкинским телебашням. При этом 10 миллионов кубометров уже перевезли на плавильные пункты. В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Этой ночью в регионе ожидается похолодание до минус 30.

Ранее врач-терапевт Наталья Липина предупредила, кому стоит особенно осторожно отнестись к своему здоровью в преддверии ожидающегося резкого похолодания. В группе риска находятся люди с нарушениями тонуса сосудов головы и изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

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