Непогода охватила российские города

На улицы Краснодара срочно выводят дополнительную снегоуборочную технику. В городе - аномальные осадки. Циклон полностью парализовал работу аэропорта. Задержаны более десятка рейсов.



Устраняют последствия мощного снегопада и в столичном регионе. В Москве к уборке привлекли более 80 тысяч человек. Снега в городе столько, что, если слепить из него снеговика, его высота будет равна четырем Останкинским телебашням. При этом 10 миллионов кубометров уже перевезли на плавильные пункты. В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Этой ночью в регионе ожидается похолодание до минус 30.

Ранее врач-терапевт Наталья Липина предупредила, кому стоит особенно осторожно отнестись к своему здоровью в преддверии ожидающегося резкого похолодания. В группе риска находятся люди с нарушениями тонуса сосудов головы и изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.