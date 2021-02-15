В Москве открылась самая крупная детская онкологическая клиника на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Хочу сразу сказать, что этот центр является одной из составляющих тех реорганизаций в системе онкологии начиная с 2018 года», - отметил глава Минздрава.

Клиника рассчитана на 275 коечных мест. Уточняется, что клиника сможет принимать до 1,5 тысячи детей в год. Это позволит закрыть оставшуюся потребность страны в помощи онкобольным пациентам в возрасте до 18 лет. Для лечения будет применяться инновационная онкохирургия, трансплантация костного мозга, высокодозная химио- и иммунная терапия.

Также отмечается, что лечение будет проходить согласно международным протоколам и позволит сохранить жизни до 80% заболевших детей. В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина отметили, что органосохраняющее лечение получает 95% пациентов, а технологии оказания помощи совершенствуются с каждым годом.