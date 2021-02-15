Елизавета II отреагировала на новость о второй беременности Меган Маркл
Пол ребенка на данный момент неизвестен.
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В понедельник представитель Букингемского дворца сообщил от лица королевы Великобритании Елизаветы II о беременности Меган Маркл.
«Ее величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», - приводит его слова People.
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Второй ребенок пары станет восьмым в порядке престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, передает агентство Daily Mail.