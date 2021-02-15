В стране и мире Елизавета II отреагировала на новость о второй беременности Меган Маркл Кира Карон Пол ребенка на данный момент неизвестен. © Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В понедельник представитель Букингемского дворца сообщил от лица королевы Великобритании Елизаветы II о беременности Меган Маркл. «Ее величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», - приводит его слова People. Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Второй ребенок пары станет восьмым в порядке престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, передает агентство Daily Mail. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика