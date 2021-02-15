СМИ: подменившая «умерших» детей на кукол дагестанка могла быть в сговоре с мужем

Лаура Даудова, заменившая якобы умерших новорожденных близнецов на кукол, могла быть в сговоре со своим мужем. Знакомые супруга Лауры Дауда считают, что невозможно было обманывать человека в течение всего срока «беременности».

«Дауд - взрослый человек. Неужели он девять месяцев не видел, что его супруга не беременна? Не думаю», - отметил гость программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», почетный гражданин Ногайского района Дагестана Денис Меркулов.

Данное мнение поддержал и знакомый Дауда Муслим Темирбулатов. Предполагается, что супруги были в сговоре с целью продажи детей или оправдания их отсутствия спустя три года брака. Также гостей программы насторожил тот факт, что Дауд простил супругу за обман и попросил не возбуждать уголовное дело.

Также в эфире передачи выяснилось, что Лаура неоднократно врала о своей беременности. Два раза она убеждала себя и окружающих, что находится в положении, пока ее не разубедили врачи.

Ранее Лаура опубликовала видео, в котором объясняла, зачем подменила новорожденных младенцев на кукол. По ее словам, она не смогла сказать мужу об отрицательном результате теста на беременность и решила разыграть «смерть» младенцев.