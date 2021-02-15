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В Арктике ученые обнаружили альтернативу антибиотикам

Кира Карон
16:36 15.02.2021
Большое количество бактериофагов можно найти в местах обитания птиц, включая пингвинов, и в районах пресноводных озер.
В Арктике ученые обнаружили альтернативу антибиотикам
© Фото: G&M Therin-Weise, imagebroker, Globallookpress
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Заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров сообщил, что на основе выведенных из экосистем Арктики вирусов-бактериофагов могут быть созданы препараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, которые развили устойчивость к антибиотикам.

«Некоторое время назад мы предложили стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов», - передает РИА Новости слова Гончарова.

Он также отметил, что ученые, которые отправились в экспедицию в Антарктику, установили, что большое количество бактериофагов можно найти в местах обитания птиц, включая пингвинов, и в районах пресноводных озер. Также стало известно, что вирусы можно выделить из материала, хранящегося в вечной мерзлоте.

В заключение Гончаров отметил, что данные этих исследований легли в основу биологического банка штаммов бактериофагов в Институте экспериментальной медицины.

Ранее стало известно, что правительство РФ продолжит поддерживать инвестиционные проекты в Арктике, на что будет выделено более 214 миллиардов рублей. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

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