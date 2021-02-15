ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел инфекцией. Об этом заявила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы», - рассказала она.

Сваминатан напомнила, что «у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ».

В заключение она напомнила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут только взрослые, «исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных».

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что основная часть вакцинации россиян от новой коронавирусной инфекции может быть завершена к середине июля.