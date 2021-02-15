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Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей

Кира Карон
15:06 15.02.2021
От скандальной скульптуры открестились жители Нововоронежа, призвав мэрию не «позорить город этим уродством».
Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей
© Фото: Михаил Бормотов, РИА Новости
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Скульптуру Аленки из Нововоронежа Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте РАД.

«Они (торги. - Прим. ред.) продолжались почти три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участие в торгах приняли четыре претендента», - говорится в сообщении.

Имя покупателя на данный момент неизвестно.

Напомним, что памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством». Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», захотел приобрести памятник. Продюсер заметил, что памятник Аленке он хочет сохранить для себя, как напоминание об уходящем 2020 годе, несмотря на то что он был самым тяжелым и страшным не только для России, но и для всего мира.

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