«Упали как карточный домик»: свидетели рассказали об обрушении строительных лесов в Москве

Свидетели обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве рассказали о происшествии. По их словам, леса рухнули «как карточный домик» - в это время из-под конструкции выбегали люди.

«Из-под завалов вытащили женщину - у нее была травма головы, но она оставалась в сознании», - рассказали свидетели.

Ранее в столичном управлении МЧС уточнили, что в результате обрушения пострадал один человек - он был госпитализирован.