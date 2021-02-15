В МЧС предупредили о риске возникновения очагов бешенства в России

Эпизоотические очаги бешенства могут появиться в ряде районов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Об этом сообщил замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

По словам Мошкова, бешенство возникает из-за начала сезонного гона у диких и бродячих животных, а также это связано с низким уровнем контроля за их численностью и слабым охватом вакцинации.

Было отмечено, что, на основании многолетних исследований, уровень среднего значения случаев бешенства у животных в России составляет около двух тысяч в год, передают «Известия».

В заключение Владимир Мошков добавил, что «руководителям органов местного самоуправления для предотвращения случаев заражения населения рекомендуется спланировать и провести комплекс противоэпизоотических мероприятий».

Ранее ветеринар назвал характерные признаки проявления бешенства у животных. Среди них - слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Также характерно поедание разных инородных предметов - палки, камни.