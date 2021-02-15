Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС предупредили о риске возникновения очагов бешенства в России

Кира Карон
15:43 15.02.2021
Уровень среднего значения случаев бешенства у животных в России составляет около двух тысяч в год.
В МЧС предупредили о риске возникновения очагов бешенства в России
© Фото: Erhard Nerger, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Эпизоотические очаги бешенства могут появиться в ряде районов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Об этом сообщил замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

По словам Мошкова, бешенство возникает из-за начала сезонного гона у диких и бродячих животных, а также это связано с низким уровнем контроля за их численностью и слабым охватом вакцинации.

Было отмечено, что, на основании многолетних исследований, уровень среднего значения случаев бешенства у животных в России составляет около двух тысяч в год, передают «Известия».

В заключение Владимир Мошков добавил, что «руководителям органов местного самоуправления для предотвращения случаев заражения населения рекомендуется спланировать и провести комплекс противоэпизоотических мероприятий».

Ранее ветеринар назвал характерные признаки проявления бешенства у животных. Среди них - слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Также характерно поедание разных инородных предметов - палки, камни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:29 В стране и мире
Видео
Герои войны: 32 года назад советские войска завершили выход из Афганистана
15:52 В стране и мире
Видео
«Упали как карточный домик»: свидетели рассказали об обрушении строительных лесов в Москве
14:50 В стране и мире
Кремль заинтересовало предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети
14:20 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказала, когда Москву накроют сильные морозы
12:00 Армия
Видео
Российские корабли вышли в Аравийское море на учения «АМАН-2021»
Популярное
Популярное
Видео
В честь дня вывода войск из Афганистана: под Самарой провели персональный парад для ветерана
Видео
Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.