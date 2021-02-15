Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в Москве

При обрушении строительных лесов на Лубянском проезде в Москве пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города.

«По уточненной информации, пострадал один человек», - заявили в МЧС.

В службе отметили, что пострадавший был госпитализирован. Общая площадь обрушения составила 600 квадратных метров.