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Лавров: от отношений с Европой мало что осталось

Алексей Курильченко
15:13 15.02.2021
В ходе переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто Сергей Лавров отметил, что Россия готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять интерес для обеих сторон.
Лавров: от отношений с Европой мало что осталось
© Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова продолжать диалог с Брюсселем, несмотря на самый серьезный за последнее время кризис в отношениях. Об этом Лавров сказал в ходе переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом - поскольку отношений почти не осталось, - а ситуационным разговорам про Сирию, Иранскую ядерную программу», - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять интерес для обеих сторон. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия намерена развивать диалог с ЕС и не станет инициатором разрыва отношений.

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