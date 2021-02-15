Лавров: от отношений с Европой мало что осталось

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова продолжать диалог с Брюсселем, несмотря на самый серьезный за последнее время кризис в отношениях. Об этом Лавров сказал в ходе переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом - поскольку отношений почти не осталось, - а ситуационным разговорам про Сирию, Иранскую ядерную программу», - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия готова рассматривать любые вопросы, которые могут представлять интерес для обеих сторон. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия намерена развивать диалог с ЕС и не станет инициатором разрыва отношений.