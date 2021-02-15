Живая память: в Москве прошли мероприятия в честь вывода советских войск из Афганистана

В Москве прошли мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана, 32 года назад последние солдаты отправились домой.

«Мы в Афгане сделали все возможное. Мы действительно нанесли очень сильный удар по уже тогда сформировавшемуся международному терроризму. Это была наша первая задача, и мы ее выполнили», - рассказал «Звезде» начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

Всего за то время, что Советский Союз участвовал в конфликте, в боях побывали сотни тысяч наших соотечественников.

Ранее сообщалось, что сегодня Амурскому отделению Союза ветеранов Афганистана исполнилось 30 лет.