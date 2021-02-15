Сечин доложил Путину о работе Роснефти

Роснефть на сегодняшний день является единственной из мировых нефтегазовых компаний, которая завершила прошлый год с прибылью. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, - это мы... Я допускаю, что в отчетностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниями, могут появиться и какие-то еще лидеры, но на сегодняшний день это так», - сказал Сечин президенту.

По словам главы Роснефти, на предприятиях приняты все меры, чтобы сократить ущерб от пандемии. В марте начнется вакцинация сотрудников. Отмечая высокие результаты работы, российский президент также поинтересовался доходами рядовых сотрудников.

Ранее Владимир Путин провел закрытую встречу с главными редакторами основных российских СМИ. В ходе беседы Путин коснулся самых различных тем - от поддержки Донбасса и новейших вооружений до будущего нации.