В Кремле объяснили слова Путина о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о поддержке жителей Донбасса. Как отметил представитель Кремля, речь шла о поддержке русскоязычного населения. Пресс-секретарь призвал обратить внимание на слова Путина о необходимости прогнозировать любые шаги и осознавать последствия своих действий.

«Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства - со стороны Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи... И Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому будет это сделать. Вот что имел в виду президент Путин», - сказал Песков.

Во время беседы с главными редакторами СМИ Владимир Путин признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». Президент отметил , что прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого шага со стороны России.