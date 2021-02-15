Врач назвала группы риска при резком похолодании

Врач-терапевт Наталья Липина предупредила, кому стоит особенно осторожно отнестись к своему здоровью в преддверии ожидающегося резкого похолодания, которое должно прийти в столичный регион. Как указала доктор в комментарии «Звезде», в группе риска находятся люди с нарушениями тонуса сосудов головы и изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

«В основном подвержены люди, склонные к мигреням, у кого нарушен тонус сосудов головы и у кого есть изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, в плане тонуса сосудов, от этого зависит уровень артериального давления, нестабильность может быть. Предупредить, следовать рекомендациям», - рассказала Липина.

По словам врача-терапевта, люди с нарушениями сердечно-сосудистой системы могут столкнуться с головными болями и перепадами давления, вызванными главным образом резкими изменениями температурного режима.

По мнению врача, чтобы предупредить развитие патологической реакции организма на смену атмосферного давления, нужно следовать принципам здорового образа жизни.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ночью на 16 февраля ожидаются морозы до минус 26 градусов по Цельсию, по области - до минус 27.